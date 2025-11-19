«Идет утечка информации»: киберполицейский из Екатеринбурга — о трендах в мошенничестве и борьбе с ним

Игорь Сутягин работает в отделе УБК ГУ МВД с 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые обманывают горожан, желающих купить автомобили. Другой тренд злоумышленников — аферы, связанные с инвестициями. При этом полицейские возбуждают уголовные дела и вычисляют жуликов. О схемах и том, как не попасться на удочки мошенников рассказал начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области подполковник Игорь Сутягин в интервью URA.RU.

Игорь Владимирович, какой вид мошенничества сейчас наиболее популярен в Екатеринбурге?

С октября возбуждено 11 дел по аферам, связанным с авто

Из-за введенных против России санкций стало труднее покупать автомобили по параллельному импорту. Мошенники взяли это себе на вооружение и стали создавать бесконечное количество telegram-каналов, в которых предлагают купить иномарки по ценам ниже рыночных в два раза. Очень многие верят в это и отдают свои деньги аферистам. В итоге остаются без вложений и авто.

С начала октября у нас уже порядка 11 таких случаев зарегистрировано. Ущерб — от миллиона рублей. Стоит отметить, что такие telegram-каналы ведут хорошо. Они наполняются фейковыми объявлениями, которые берут с разных онлайн-площадок. Мошенники также публикуют отчеты, отзывы довольных клиентов — делают все, чтобы найти новых жертв.

Как преступники обрабатывали заинтересовавшихся покупателей? Кто становился жертвами?

Как правило, общение происходит в мессенджерах. Бывает, аферисты звонят и представляются сотрудниками реально существующих организаций. Но когда они получают деньги от доверчивых граждан, то все общение прекращается. Тогда екатеринбуржцы понимают, что их обманули.

Потерпевшими становятся разные категории населения. Это обеспеченные коммерсанты, был и участник СВО. В основном, это граждане среднего возраста с достатком.

Как распознать, что перед тобой фейковый канал?

Игорь Владимирович просит тщательно проверять информацию в Сети

Нужно тщательно изучать организации, в которых вы хотите приобрести автомобиль, если вы приняли такое решение. Обязательно читайте отзывы, смотрите, когда был создан и зарегистрирован сайт. Посмотрите на реквизиты, которые указаны для оплаты. В нормальных компаниях — все прозрачно — и деньги поступают им на расчетный счет. Когда вы имеете дело с мошенниками, то, как правило, вам предлагают отправить деньги на банковские карты физлиц, уверяя, что так якобы будет более выгодная цена. Таким образом, к примеру, убеждают платить задаток.

Когда автомобиль везут из-за границы, то он проходит растаможку. В данном случае квитанции должны быть именно не от физлица, а от таможни. Аферисты стараются красиво объяснить, что все якобы делается в целях экономии.

Очень важно быть бдительным. Вот мы смотрели одно из фейковых объявлений. Потерпевший говорил, что хотел машину купить в Польше и привезти ее в Екатеринбург. На фото авто стоит в горной местности. Но в указанном городе — равнина. То есть, кадр был отфотошоплен.

На какие другие уловки ведутся свердловчане? Вспомните необычные аферы, в которые они попадали. Что с раскрываемостью?

В последнее время жертвами становятся несовершеннолетние. Был случай, когда школьнику позвонили и представились медсестрой учебного заведения. Задача — получить доступ к «Госуслугам», а затем начинается жесткий прессинг. Потерпевшим могут говорить, что у их родителей начнутся проблемы, обыски — и чтобы этого избежать, просят отдать накопления и прочие ценности. Был случай, когда ребенок собрал украшения и отправил почтой в Красноярск. Там удалось перехватить посылку и вернуть владельцам. Бывало, что дети отдают деньги мошенникам, а родители узнают об этом лишь через неделю.

Один раз мошенница позвонила Игорю Сутягину

Другой случай — когда люди хотят начать зарабатывать на инвестициях. Для этого находят сомнительные каналы обучения. Там, как правило, объясняют банальные вещи, предлагают оформить кредитные карты или просят внести вложения. Нужно понимать абсурдность ситуации, когда тебя вроде бы учат зарабатывать на инвестициях, но при этом просят взять заем под высокий процент. Нормальные эксперты по финансовой грамотности не будут предлагать такое.

Следующий пример — человек захотел сменить абонентский номер, но забыл отвязать его от банковских приложений, «Госуслуг» и других приложений. Если вы решили сменить номер, то прежде отвяжите его от всего. Иначе его могут заполучить мошенники, которые смогут добраться до ваших аккаунтов. Часто на уловки попадаются ведомые люди. Был случай, когда сотрудник топ-компании дважды отдал аферистам крупную сумму. Второй месяц идет снижение числа преступлений на 10-15%. Мы предпринимаем масштабные меры по борьбе с аферистами.

Что нужно сделать, чтобы уберечь подростков от этого? Как у мошенников получается убедить жертв отдать им деньги? Они ведь сутками могут обрабатывать граждан.

Родители должны устанавливать доверительные отношения с детьми. Не важно, что случилось, ребенок должен рассказать об этом родителям. Чтобы вместе решить проблему. Не рассказывайте пароли от телефона и приложений банка своим детям. Чтобы он просто физически не смог совершить какой-либо денежный перевод незнакомцам.

Родители должны выстраивать доверительные отношения с детьми, считает подполковник

Мошенники давят психологически. Пугают уголовными делами и другими проблемами, запрещают общаться с родственниками. Нужно понимать, что если вам реально позвонили из банка или сотрудники правоохранительных органов, вам никогда не будут ставить такие запреты. Вам никогда не будут предлагать участвовать в каких-то сомнительных схемах, не будут просить у вас коды и доступы.

Бывают и обратные случаи, когда подростков втягивают в мошенничество. К примеру, «дропперство». Что грозит несовершеннолетним за участие в таких преступлениях?

В 2025 году в России вступил целый пакет ужесточения законодательства, направленный на борьбу с инфраструктурой, помогающей мошенникам работать анонимно и массово. С июля введена уголовная ответственность за сбыт банковских карт. Даже, если она «пустая», ее передача третьим лицам расценивается, как участие в преступной схеме. Такие карточки используются в обналичивании, переводе похищенных средств и сокрытии следов преступлений. Зачастую школьников вербуют в telegram-каналах, где предлагают «легкий заработок» за оформление банковских карт. Теперь за это можно получить срок.

С 1 сентября в силу вступили статьи за незаконный оборот SIM-карт и торговлю учетными данными. Таким образом, мошенники могут совершать анонимные звонки и регистрировать подставные аккаунты. Уголовная ответственность по этим статьям наступает с 16 лет. А если старшеклассник получит судимость, то будет ограничен при поступлении в вузы и дальнейшем трудоустройстве на работу.

За дропперство подросткам светят реальные сроки в колонии

Есть случаи, когда школьники даже не понимали, что отдают преступникам данные, через которые потом совершались десятки нарушений. Однако закон все равно оценивает их действия как реальное пособничество. Поэтому я и говорю, что с детьми нужно разговаривать. Нужно все это проговаривать им. Объяснять, что не бывает «легкого заработка» в мессенджерах. Если подросток уже вовлечен в подобную ситуацию — нужно как можно быстрее обращаться в полицию и связываться с операторами связи.

Расскажите о работе по раскрытию таких уголовных дел? Удается ли выйти на след организаторов преступных схем?

Определенно, работа в этом направлении ведется. Есть трудности, к примеру, по установлению, куда деньги ушли, потому что по всей стране — много номинальных лиц, которым отправлялись средства. Но полиция усердно работает.

Удается задерживать курьеров или владельцев счетов, куда переводят деньги. Бывают случаи, когда курьеров в темную используют. Но зачастую они знают, чем занимаются, потому что проходят верификацию. От них просят фото паспорта, чтобы в случае, если курьер окажется недобросовестным, обратиться в полицию. Таким образом, аферисты подстраховывают себя. Кроме того, и на лидеров-злоумышленников выходим, задерживаем.

А вам или коллегам когда-нибудь звонили мошенники?

Такое бывает. Один раз даже на мой рабочий стационарный телефон поступил звонок. Там девушка с криком заявила, что сбила человека. В итоге разговор ничем не закончился.

Объясните, пожалуйста, как номера людей попадают в руки мошенников? Как они наполняют свою «базу»?

К сожалению, происходит утечка информации. К примеру, взламывают базу сервиса доставки и всю информацию загружают в Сеть. Были случаи, когда сливались данные сотрудников других крупных компаний.

Интервью подготовлено при содействии руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых.