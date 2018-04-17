Экс-главу ГУФСИН Пермского края отправили в колонию на 12 лет

16:43 17 апреля 2018 0

Подчиненного бывшего начальника прикамского ГУФСИН оштрафовали почти на три млн рублей Фото: torange.ru

Бывшего начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю Александра Соколова осудили за получение взятки. Обвинительный приговор также вынесли его бывшему подчиненному Андрею Лесничему — экс-начальнику ИК-29, — за посредничество во взяточничестве. Общий срок заключения Соколова составит 12 лет колонии строгого режима, Лесничего приговорили к штрафу в размере 2,8 млн рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в 2012—2013 годах экс-начальник ГУФСИН РФ Прикамья получил от бизнесмена три сертификата на приобретение турпутевок общей стоимостью 400 тыс. рублей и две коллекционные серебряные монеты весом 1 и 3 кг. Общая сумма взятки составила 661 тыс. рублей.

В обмен на взятку Соколов обещал помощь с заявками на поставку ведомству продуктов, изготовляемых предприятием бизнесмена, с оплатой сырья и материалов; а также помощь с заключением договоров на поставку продукции для краевых учреждений ФСИН для фирм, подконтрольных предпринимателю. Кроме того, во второй половине 2012 года Соколов через своего подчиненного — начальника ИК-29 Андрея Лесничего — получил от замглавы сельского муниципалитета землю площадью 0,5 га стоимостью более 1,2 млн рублей. Чтобы скрыть преступление, землю по фиктивному договору дарения зарегистрировали на близкого родственника Соколова.

В ходе следствия земельный участок был арестован, а коллекционные монеты изъяли. Кроме того, арестовано имущество осужденных на сумму в 4,5 млн рублей. В отношении взяткодателей уголовное преследование прекратили, они активно помогали следствию.

В результате суд приговорил Соколова к десяти годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 3,3 млн рублей. К этому приговору присоединили наказание по приговору Дорогомиловского райсуда Москвы от 8 июля 2016 года. В итоге экс-главе ГУФСИН опередили 12 лет колонии за получение взятки в особо крупном размере. Его бывшего подчиненного приговорили к штрафу в размере 2,8 млн рублей за пособничество во взяточничестве.