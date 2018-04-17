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17 апреля 2018
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14 апреля 2018
17:50  17 апреля 2018 0

В Зауралье банда браконьеров за день погубила животных на миллион рублей

Лисы, лось, лес, лось, млекопитающие, дикая природа
Преступники не пожалели даже беременную лосихуФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области задержали трех браконьеров, которые за один день причинили ущерб региону на 880 тысяч рублей. Зауральцы в запрещенные для охоты сроки убили трех лосей.

Криминальным промыслом банда занималась на территории Салтосарайского охотничьего угодья в Каргапольском районе. Как уточнили в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добычей браконьеров стали два самца лося и одна беременная лосиха. При подозреваемых обнаружены зарегистрированный карабин «Сайга» и нелегальные двуствольное ружье 16 калибра и одноствольное 28 калибра. После задержания зауральцев доставили в отдел полиции.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. Ранее «URA.RU» сообщало, что атаке со стороны браконьеров лоси чаще всего подвергаются в холодное время года — они выходят на обочины дорог и их отстреливают прямо из автомобилей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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