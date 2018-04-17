В Зауралье банда браконьеров за день погубила животных на миллион рублей

В Курганской области задержали трех браконьеров, которые за один день причинили ущерб региону на 880 тысяч рублей. Зауральцы в запрещенные для охоты сроки убили трех лосей.
Криминальным промыслом банда занималась на территории Салтосарайского охотничьего угодья в Каргапольском районе. Как уточнили в областном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, добычей браконьеров стали два самца лося и одна беременная лосиха. При подозреваемых обнаружены зарегистрированный карабин «Сайга» и нелегальные двуствольное ружье 16 калибра и одноствольное 28 калибра. После задержания зауральцев доставили в отдел полиции.
По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. Ранее «URA.RU» сообщало, что атаке со стороны браконьеров лоси чаще всего подвергаются в холодное время года — они выходят на обочины дорог и их отстреливают прямо из автомобилей.