Курганские браконьеры активизировались из-за малоснежной зимы

В Курганской области с начала месяца выявили 44 нарушения законодательства в сфере охоты. Как сообщает областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды, жертвами браконьеров стали 26 косуль, восемь лосей и кабан.
Пять копытных животных отстрелены на территории государственных заказников: три косули в Шадринском районе, один лось — в Далматовском и кабан — в Лебяжьевском районе. По фактам возбуждены уголовные дела. У нарушителей изъяты пять автомобилей, две лампы-фары и 15 огнестрельных ружей, из которых 12 — нелегальные. В беседе с корреспондентом «URA.RU» временно исполняющий обязанности начальника управления по охране и использованию животного мира департамента Алексей Епанчинцев пояснил, что число фактов незаконной охоты не удивляет, невыявленных случаев может быть намного больше. Он отметил, что на активность браконьеров повлияла малоснежная зима.
«Высота покрова — всего 5-10 сантиметров, браконьеры могут передвигаться на любом транспорте. Там, где раньше проезжали только на снегоходе, теперь можно спокойно на УАЗе. Кроме того, многие нарушители передвигаются пешком», — уточнил собеседник. При этом он добавил, что значительное количество животных отстреливают прямо из автомобилей с трасс — например, от незаконной охоты лоси чаще погибают в холодное время года, когда выходят к дорогам.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Катайском районе Зауралья на браконьерстве поймали шайку подростков.