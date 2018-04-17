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19:42  17 апреля 2018 0

Нефтяники на Ямале реализуют уникальный для России проект

На Западной Мессояхе построят подземное хранилище попутного нефтяного газаФото: «Мессояханефтегаз»

В ЯНАО «Мессояханефтегаз» реализует уникальный для российской нефтегазовой отрасли проект. Совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти» обустроит на Западно-Мессояхском месторождении площадки для закачки в подземное хранилище попутного нефтяного газа (ПНГ), который будет транспортироваться с Восточной Мессояхи по 54-километровому газопроводу.

Реализовать такой проект непосредственно на Восточной Мессояхе, где идет активная добыча нефти, невозможно из-за отсутствия залежей с подходящими характеристиками и участками для хранения больших объемов газа, пояснили в компании. Проект планируется реализовать за два с половиной года. Его осуществление позволит «Мессояханефтегазу» максимально эффективно использовать ПНГ.

Гендиректор предприятия Виктор Сорокин назвал проект нестандартным для России и подчеркнул, что он имеет большое значения для экологии. «Строительство подземного хранилища и объектов газовой инфраструктуры позволит достичь на Мессояхе максимального показателя по рациональному использованию газа», — пояснил он. В свою очередь Денис Сугаипов, руководитель дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи «Газпром нефти», отмечает, что в случае успеха эту технологию можно будет тиражировать на объектах других предприятий.

Ксения Томашова
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