Нефтяники на Ямале реализуют уникальный для России проект

В ЯНАО «Мессояханефтегаз» реализует уникальный для российской нефтегазовой отрасли проект. Совместное предприятие «Роснефти» и «Газпром нефти» обустроит на Западно-Мессояхском месторождении площадки для закачки в подземное хранилище попутного нефтяного газа (ПНГ), который будет транспортироваться с Восточной Мессояхи по 54-километровому газопроводу.
Реализовать такой проект непосредственно на Восточной Мессояхе, где идет активная добыча нефти, невозможно из-за отсутствия залежей с подходящими характеристиками и участками для хранения больших объемов газа, пояснили в компании. Проект планируется реализовать за два с половиной года. Его осуществление позволит «Мессояханефтегазу» максимально эффективно использовать ПНГ.
Гендиректор предприятия Виктор Сорокин назвал проект нестандартным для России и подчеркнул, что он имеет большое значения для экологии. «Строительство подземного хранилища и объектов газовой инфраструктуры позволит достичь на Мессояхе максимального показателя по рациональному использованию газа», — пояснил он. В свою очередь Денис Сугаипов, руководитель дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи «Газпром нефти», отмечает, что в случае успеха эту технологию можно будет тиражировать на объектах других предприятий.