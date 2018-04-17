20:50 17 апреля 2018 1

На место ЧП выехало 15 пожарных машин Фото: Алексей Тямуков, «ВК»

Сотрудники ГУ МЧС России по Ярославской области эвакуировали около 800 человек из здания одного из крупнейших в Ярославле торговых центров «Вернисаж». В здании загорелся один из магазинов из-за проблем с проводкой.

«У одного из арендаторов торгового центра загорелась проводка, возникло задымление. Были эвакуированы около 800 человек», — цитирует RT представителя спасательной службы. На месте задействовали 58 сотрудников МЧС и 15 единиц спецтехники. В министерстве отметили, что к настоящему времени возгорание устранили, никто не пострадал, передает телеканал 360.

В социальных сетях очевидцы сообщили, что оповещение о пожаре внутри здания ТЦ было очень тихое — «пришлось прислушиваться». Один из пользователей написал, что загорелся склад «М-Видео» площадью 5 квадратных метров. Другой подписчик группы «Подслушано в Ярославле!» заверила, что всех животных, находящихся в контактном зоопарке ТЦ, вывели на улицу.

Фото: группа «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!», «ВК»

Фото: группа «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!», «ВК»

Столб дыма был виден из многих районов города Фото: Александра Шкута, «ВК»

Всех животных, находящихся в ТЦ, вывели на улицу Фото: Дарья Аникина, «ВК»

Напомним, 25 марта в Кемерове случился страшный пожар, всколыхнувший всю общественность. В ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура по жертвам происшествия.