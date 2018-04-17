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Главные новости Челябинской области
22:05  17 апреля 2018 1

Жительнице Южного Урала обезобразили грудь за 114 тысяч. «Ушла искалеченная»

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
После операции у женщины остались крупные бордовые рубцыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Магнитогорска Челябинской области пожаловалась в соцсетях на работу пластического хирурга из «ДНК Клиники». Обладательница пятого размера груди обратилась к врачу, чтобы уменьшить молочные железы, однако операции на общую сумму в 114 тыс рублей ее только изуродовали.

Полтора года назад Ларисе Заворуевой провели операцию по удалению доброкачественной опухоли груди. Все прошло удачно, швы были незаметны, поэтому женщина решила обратиться к тому же врачу для проведения пластической операции, сообщает ВерстовИнфо.

Уже на следующий день после уменьшения груди Заворуева почувствовала неладное: молочные железы стали ассиметричными. Хирург сослался на отек, который спустя некоторое время должен был пройти. Потом становилось только хуже, однако, по словам женщины, врач каждый раз находил отговорки. В итоге молочные железы так и остались разного размера, обезображенные страшными бордовыми швами. На это хирург пообещал откорректировать работу через полгода. В назначенное время Заворуевой выставили счет на 36 тысяч за удаление рубцов. «Я спросила, за что должна платить, так как пришла здоровая, а ушла искалеченная. Он отвечает: „Я не буду делать это бесплатно“», — рассказала жертва неудачной пластики.

Тогда возмущенная пациентка поделилась проблемой в соцсетях, на что ей пришло много аналогичных жалоб на этого врача от других пользователей в «личку». Заворуева выставила клинике претензию на сумму проведенной операции. Сейчас решается вопрос о проведении коррекции за счет медучреждения. Однако пациентка уже не доверяет магнитогорским врачам. «Самое главное — я пошла к нему на доверие, это как предательство», — пожаловалась она. Заворуева обратилась за консультацией в Уфу, где сказали, что хирург совершил ошибку во время операции. Переделать его работу можно, заплатив еще 124 тысячи рублей.

Ксения Томашова
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