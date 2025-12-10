Челябинские заводы ищут специалистов в области машиностроения

На подработке специалисты зарабатывают до 48 400 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские заводы осенью 2025 года стали вдвое чаще искать на подработку специалистов в сфере транспортного машиностроения. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 48 375 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».

«На втором месте по востребованности — сфера продажи и обслуживания автомобилей. За год число предложений о подработке выросло на 95%, а средние предлагаемые вознаграждения за такой формат занятости достигали 21 992 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Также за год на 86% вырос спрос на водителей такси. Специалистам, подрабатывающим в сегменте такси и пассажирских перевозок, в среднем предлагают вознаграждение в размере 45 769 рублей на подработке.

