Челябинские заводы ищут специалистов в области машиностроения
На подработке специалисты зарабатывают до 48 400 рублей
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Челябинские заводы осенью 2025 года стали вдвое чаще искать на подработку специалистов в сфере транспортного машиностроения. В среднем исполнителям предлагали вознаграждение в размере 48 375 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Подработка».
«На втором месте по востребованности — сфера продажи и обслуживания автомобилей. За год число предложений о подработке выросло на 95%, а средние предлагаемые вознаграждения за такой формат занятости достигали 21 992 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Также за год на 86% вырос спрос на водителей такси. Специалистам, подрабатывающим в сегменте такси и пассажирских перевозок, в среднем предлагают вознаграждение в размере 45 769 рублей на подработке.
Как отметил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин, работодатели стали предлагать больше интересных вакансий осенью. В это время число предложений выросло на 60%, а откликаться на вакансии специалисты стали на 74% чаще. Подработку они совмещают с учебой или основной работой. Кроме того у них появляется возможность попробовать себя в новой профессии.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!