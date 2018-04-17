Порошенко решил оградить верующих украинцев от РПЦ

23:48 17 апреля 2018 1

Петр Порошенко предложил создать на Украине единую автокефальную церковь Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко намерен создать в стране единую поместную автокефальную церковь. С просьбой предоставить Киеву соответствующее разрешение он обратился к вселенскому патриархату.

На встрече с лидерами парламентских фракций Порошенко попросил их как можно быстрее поддержать эту инициативу отметив, что все епископы Украинской православной церкви (УПЦ) уже поставили подписи под его обращением. Президент, как пишет Life, надеется, что реализовать задуманное удастся до 1030-летия крещения Украины-Руси, которое будет отмечаться уже 28 июля.

Украинский лидер также добавил, что единая православная поместная церковь не станет государственной и все верующие граждане страны смогут как и раньше выбирать для себя как конкретный храм, так и церковную юрисдикцию.

Сейчас, стоит отметить, на территории Украины действует УПЦ МП, которая подчиняется Московскому патриархату. Кроме того, в стране работают и непризнанные мировым православным сообществом «Киевский патриархат» (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).