В России предотвращен теракт
Подозреваемый в теракте задержан
В Краснодаре предотвращен теракт, планируемый гражданином Украины. Это передают российские СМИ.
«ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре», — сообщили в УФСБ по Кубани. Заявление приводит «ТАСС». На данный момент был задержан гражданин Украины, планирующий осуществить теракт.
Ранее ФСБ задержала мужчину, планирующего совершить теракт в интересах Украины. Его обвиняют в обороте взрывчатки. Задержанный оказался жителем ДНР.
