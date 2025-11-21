Логотип РИА URA.RU
В России предотвращен теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей
21 ноября 2025 в 12:46
Подозреваемый в теракте задержан

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснодаре предотвращен теракт, планируемый гражданином Украины. Это передают российские СМИ.

«ФСБ предотвратила подрыв железнодорожных путей в Краснодаре», — сообщили в УФСБ по Кубани. Заявление приводит «ТАСС». На данный момент был задержан гражданин Украины, планирующий осуществить теракт. 

Ранее ФСБ задержала мужчину, планирующего совершить теракт в интересах Украины. Его обвиняют в обороте взрывчатки. Задержанный оказался жителем ДНР.

Комментарии (1)
