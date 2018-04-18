Жителям городов, принимающих ЧМ-2018, пообещали дефицит продуктов

Производители и поставщики продовольствия переживают за перебои в поставках продуктов в магазины в дни проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом они рассказали в письмах, направленных властям регионов-хозяев мундиаля, сообщает «Коммерсант».
Крупнейшие российские ритейлеры и производители обратились к властям Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, а также Татарстана и Мордовии с просьбой разъяснить, какие будут введены ограничения для грузового транспорта на время матчей ЧМ-2018. Как отмечают авторы обращений, им нужно время для перестройки логистики, урегулирования потоков фур с продовольствием, иначе могут произойти перебои с поставками товаров, сообщает «Коммерсант».
«Крупные производители продуктов сегодня используют около 200-300 только собственных грузовиков, с учетом привлеченных водителей парк может достигать 600-700 машин. Поставки скоропортящихся продуктов идут ежедневно, чтобы свести к минимуму запасы в магазинах», — пояснил изданию исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. «Сработает эффект домино, который грозит колоссальными потерями для производителей и поставщиков и нехваткой продуктов для покупателей в крупных городах», —добавил неназванный источник издания.
ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать чемпионат будут 11 регионов. На Урале хозяином мундиаля станет Екатеринбург.