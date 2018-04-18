{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В Белом доме - новое министерство. В ГД решают, как повысить пенсионный возраст. 8 мая на Урале появится новый сенатор
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,15
Динамика за 2 недели
Евро 75,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 апреля 2018
Главные новости 
09:44  18 апреля 2018 0

Жителям городов, принимающих ЧМ-2018, пообещали дефицит продуктов

Подготовка к предварительной жеребьевке ЧМ-2018. Санкт-Петербург, fifa, russia2018, чемпионат мира, чм-2018
Перебои с поставками продовольствия могут возникнуть в дни мундиаляФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Производители и поставщики продовольствия переживают за перебои в поставках продуктов в магазины в дни проведения в России чемпионата мира по футболу. Об этом они рассказали в письмах, направленных властям регионов-хозяев мундиаля, сообщает «Коммерсант».

Крупнейшие российские ритейлеры и производители обратились к властям Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской, Ростовской, Калининградской, Нижегородской и Волгоградской областей, Краснодарского края, а также Татарстана и Мордовии с просьбой разъяснить, какие будут введены ограничения для грузового транспорта на время матчей ЧМ-2018. Как отмечают авторы обращений, им нужно время для перестройки логистики, урегулирования потоков фур с продовольствием, иначе могут произойти перебои с поставками товаров, сообщает «Коммерсант».

«Крупные производители продуктов сегодня используют около 200-300 только собственных грузовиков, с учетом привлеченных водителей парк может достигать 600-700 машин. Поставки скоропортящихся продуктов идут ежедневно, чтобы свести к минимуму запасы в магазинах», — пояснил изданию исполнительный директор «Союзмолока» Артем Белов. «Сработает эффект домино, который грозит колоссальными потерями для производителей и поставщиков и нехваткой продуктов для покупателей в крупных городах», —добавил неназванный источник издания.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать чемпионат будут 11 регионов. На Урале хозяином мундиаля станет Екатеринбург.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров