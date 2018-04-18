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18 апреля 2018
11:46  18 апреля 2018 0

Популярный азиатский курорт отменил визы для россиян

Провинция пользуется спросом у российских туристовФОТО: pixabay.com

Китай отменил визы на остров Хайнань для туристов из 59 стран. Изменения вступят в силу с 1 мая. Об этом сообщают РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято в целях поддержки и углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань, объяснили местные власти. Визы отменили для туристов из России, Великобритании, Франции, Украины, Италии, Греции и других стран. Россияне являются крупнейшим источником въездного туризма на остров, отмечает агентство Nation News. В 2017 году Хайнань посетили 284 тысячи россиян, уточняет «Федеральное агентство новостей». Прямые авиарейсы в китайскую провинцию организованы в том числе из Москвы и Екатеринбурга.

Ранее «URA.RU» сообщало об изменениях оформления виз в страны Евросоюза в преддверии туристического сезона. По мнению экспертов, россиянам стало легче отправиться в Португалию, срок выдачи виз в Италию и Испанию, напротив, увеличился, а о получении визы в Британию вообще «можно забыть».

Наталья Михалева
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