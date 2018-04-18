Сын челябинского губернатора построит завод по производству реагентов

Компания «ТехноХимРеагентЧелябинск», соучредителем которой является сын губернатора Челябинской области Бориса Дубровского Александр Дубровский, будет строить на Южном Урале завод по производству химических реагентов. Соответствующая информация появилась на сайте Агентства инвестиционного развития региона. К участию в проекте приглашают соинвесторов.
ООО «ТехноХимРеагентЧелябинск» создано в апреле 2017 года и зарегистрировано в Магнитогорске. 51% принадлежат компании «ТЕХНОХИМРЕАГЕНТБЕЛ», которая была основана в 2011 году и зарегистрирована в республике Беларусь, в Гродно. У Александра Дубровского в собственности 31% компании, еще 19% — у магнитогорца Дмитрия Тужилкина, постоянно проживающего в Москве. Тужилкин также является директором ООО «ТехноХимРеагентЧелябинск».
Стоимость нового завода по производству химреагентов оценивается в 650 млн рублей. В настоящее время идет подготовка к проектированию. Предприятие будет производить реагенты для питательной воды котлов и тепловых сетей, для стабилизационной обработки воды и систем охлаждения, для улучшения качества пара. Также в планах производство биоцидов — веществ для борьбы с вредными, в том числе болезнетворными организмами. Продукцию собираются поставлять предприятиям Челябинской области. Предполагается, что проект окупится за пять лет.
«ТехноХимРеагентЧелябинск» — новый проект Александра Дубровского. Ранее губернатор Борис Дубровский передал ему в управление все свои активы в группе компаний «Синай».