14:20 18 апреля 2018 4

Слово «скидка» серьезно подействовало на граждан Скриншот с видео

В соцсети обсуждают конфликт, произошедший в одном из магазинов Ставрополья. Несколько женщин не смогли поделить акционный товар и решали силой, кому он достанется.

«Люди дерутся в магазине за товары со скидкой. Народ нищий, голодный», — подписал пост автор одного из twitter-каналов. Судя по кадрам, действие происходит не в продуктовом, а в промышленном магазине. Качество записи не позволяет разобрать, за что именно происходит борьба. Как уточняет «Пятый канал», конфликт произошел в супермаркете «Магнит», в который завезли детские игрушки-безделицы. Драка началась после того, как некоторые начали брать по несколько игрушек в одни руки, а другим ничего не досталось.

«Думается мне, что народ дерется за товары со скидкой от недостатка культуры, воспитания и здравого смысла, деньги тут ни при чем», — ответили автору публикации. «Абсолютно согласен: объяви скидки на электронику — будет то же самое, только одеты поприличнее будут», — написал другой пользователь. «Такие всегда будут драться за халяву. Не важно, есть деньги или нет», — пишут комментаторы.

Ранее в Санкт-Петербурге двое горожан подрались из-за дешевого унитаза, напоминает «Национальная служба новостей». Разнимать покупателей пришлось сотрудникам магазина.