Депутаты Прикамья нашли связь будущего прокурора края с Никитой Белых

15:41 18 апреля 2018 0

Места работы Андрея Юмшанова пересекались с братьями Белых Генпрокуратура РФ

В Прикамье депутатов Заксобрания заинтересовала связь Андрея Юмшанова, кандидата на пост главы краевой прокуратуры, с известным политиком, осужденным за взятку. Народные избранники хотят знать, какую роль прокурор играл в деле Белых.

Знакомый с планами депутатов источник сообщил «URA.RU», что Андрея Юмшанова на завтрашнем пленарном заседании хотят спросить о его знакомстве с семьей Белых. Дело в том, что, пока Никита Белых возглавлял Кировскую область, Андрей Юмшанов был замом в областной прокуратуре Вятки. Когда Никиту Белых задержали в Москве за взятку в 400 тыс. евро в июне 2016 года, его родной брат, Александр Белых, покинул пост начальника Генпрокуратуры Приволжского федерального округа, и его должность занял Андрей Юмшанов. В этом депутаты Заксобрания Прикамья заподозрили связь кандидата в прокуроры с семьей Белых.

Андрея Юмшанова как кандидата на пост главы прокуратуры Пермского края депутатам Заксобрания представят завтра, 19 апреля. Народные избранники должны согласовать его назначение до того, как Генпрокуратура РФ подаст президенту бумаги, чтобы кандидата утвердили в должности. Нынешнего прокурора Пермского края Вадима Антипова хотят перевести на должность главного областного прокурора в Нижний Новгород.