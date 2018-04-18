Курганский суд оставил главного налоговика Зауралья в СИЗО

Курганский городской суд продлил главному налоговику Зауралья Владимиру Рыжуку меру пресечения в виде ареста. Чиновник по ходатайству следователей останется в СИЗО до 14 мая, передает корреспондент «URA.RU» из зала суда.
Рыжук находится в СИЗО почти два месяца, заключение уже отразилось на внешнем виде чиновника: перед судом он предстал побритым налысо, в кепке. Мать чиновника заявила, что его «дело шито белыми нитками», а выставленное обвинение — «полный бред». Женщина по-прежнему готова заплатить два млн рублей, чтобы сына выпустили под залог, всю сумму она принесла в суд. По ее мнению, Рыжука оставляют в СИЗО, «чтобы помешать ему защищаться».
Владимир Рыжук был задержан 22 февраля по подозрению в получении взятки в 500 тысяч рублей от известного курганского застройщика. Ему также инкриминируют растрату имущества УФНС в крупном размере с использованием служебного положения. 24 февраля Курганский городской суд по ходатайству следствия избрал налоговику меру пресечения в виде ареста на два месяца. Облсуд отказался выпустить чиновника даже под залог в два млн рублей. Своей вины налоговик не признает. В суде он пытался объяснить, кому перешел дорогу, а свое дело назвал «абсурдным». Наказание по инкриминируемым статьям может составить до 15 лет лишения свободы. Напомним, ранее Рыжук был заместителем руководителя управления ФНС по Тюменской области.