В ХМАО проверили готовность пожарных и энергетиков к авариям

В Мегионе прошла совмещенная противоаварийная и противопожарная тренировка персонала сервисного предприятия ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» — «Городские электрические сети» Мегиона и местного пожарно-спасательного гарнизона. Тренировку устроили на базе подстанции 35/10 «ЛПХ» в поселке Высокий, который располагается в 15 километрах от Мегиона. От подстанции запитаны все строения поселка. Условная проблема была решена менее чем за два часа.
По легенде учений на пульт диспетчера поступило сообщение об отсутствии напряжения на котельной «Центральная», в школе №7, а также в жилых домах по трем улицам. Ремонтно-восстановительная бригада на подстанции обнаружила возгорание на одном из трансформаторов и обесточила объект. Одновременно на место прибыли пожарные, которые и потушили возгорание. Уже после этого электромонтеры осмотрели все детали, провели очистку оборудования трансформатора от копоти и спустя 1 час 50 минут подстанция вновь включилась в рабочий режим.
«Существует строгий порядок действий всех участников тренировки, который мы отрабатываем раз за разом до полного автоматизма — ведение переговоров, заземление автомобиля пожарного расчета, оформление документов и т. д. Засекаем время, затраченное на каждое действие. Снимаем все на видеокамеру. Потом анализируем, разбираем допущенные ошибки, протоколируем и все участники получают оценки», — рассказал руководитель тренировки и главный инженер АО «ГЭС» Андрей Ерохин.
Отмечается, что противоаварийные тренировки персонала сервисных компаний «ЮТЭК-Региональные сети» проходят в течение года регулярно, а большая часть из них — в период подготовки к очередному осенне-зимнему периоду. За 2017 год на сервисных предприятиях 11 муниципальных образований округа, в Мегионе, Урае, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганске, Лангепасе, Октябрьском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Нижневартовском районах, энергетики провели более 250 противоаварийных тренировок персонала.