«Гурманство по-сургутски»: певица Валерия с Пригожиным оценили северные деликатесы на гастролях в ХМАО
Певица выступила с концертами в трех городах ХМАО
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Певица Валерия и ее продюсер Иосиф Пригожин оценили югорскую гастрономию во время гастролей в ХМАО. Звездные супруги попробовали строганину и блюда из северной рыбы.
«Гурманство по-сургутски», — подписал Пригожин видеоролик в своем telegram-канале. Певица с командой посетили один из ресторанов Сургута, где полакомились строганиной из муксуна и другими деликатесами. А в Нижневартовске их угостили ухой из трех видов северной рыбы.
Звезда шоу-бизнеса выступила в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В предыдущий раз артистка приезжала в ХМАО в 2022 году. Тогда она выступала на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске.
Между тем в Югре не раз проходили съемки гастрономических шоу. Например, в округ приезжали ведущие передачи Первого канала «Повара на колесах», а также итальянский повар Федерико Арнальди с шоу НТВ «Поедем, поедим!».
