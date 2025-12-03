Логотип РИА URA.RU
«Гурманство по-сургутски»: певица Валерия с Пригожиным оценили северные деликатесы на гастролях в ХМАО

03 декабря 2025 в 12:41
Певица выступила с концертами в трех городах ХМАО

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Певица Валерия и ее продюсер Иосиф Пригожин оценили югорскую гастрономию во время гастролей в ХМАО. Звездные супруги попробовали строганину и блюда из северной рыбы.

«Гурманство по-сургутски», — подписал Пригожин видеоролик в своем telegram-канале. Певица с командой посетили один из ресторанов Сургута, где полакомились строганиной из муксуна и другими деликатесами. А в Нижневартовске их угостили ухой из трех видов северной рыбы.

Звезда шоу-бизнеса выступила в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. В предыдущий раз артистка приезжала в ХМАО в 2022 году. Тогда она выступала на закрытии Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске.

Между тем в Югре не раз проходили съемки гастрономических шоу. Например, в округ приезжали ведущие передачи Первого канала «Повара на колесах», а также итальянский повар Федерико Арнальди с шоу НТВ «Поедем, поедим!».

