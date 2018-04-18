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18 апреля 2018
17:09  18 апреля 2018 0

Гнойный вызвал Николая Соболева на баттл за ложь о жертвах в Кемерове. «Разносишь инфу, как чумная крыса». ВИДЕО

Всероссийский форум
Соболева раскритиковал известный рэперФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Рэпер Гнойный (он же Слава КПСС) вызвал на баттл популярного видеоблогера Николая Соболева. В своем диссе он, не стесняясь в выражениях, обвиняет Соболева в лицемерии и распространении лживой информации, издевается над его критикой телевидения, хотя именно участию в передаче «Пусть говорят» блогер обязан своей известностью.

«Ты фейк, все твои слова — фальшивка, / Разносишь инфу, как чумная крыса, — читает рэпер. — Ты не рупор, Коля, ты медийный флюгер. По части свобод он борец за правду. <…> Коля сменит лагерь, только скинь на карту».

Поводом к появлению дисса стал в том числе нашумевший ролик Соболева о сотнях погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Доказывая, что власти скрывают правду, Соболев цитировал анонимные аудиозаписи из WhatsApp и демонстрировал скриншоты переписки неизвестных в соцсетях. В итоге выяснилось, что его заявления — ложь. И, по выражению рэпера, видеоблогер «собрал хайп на трупах»: ролик «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове» за два дня обеспечил его каналу больше 100 тыс. новых подписчиков и порядка 6,5 млн новых просмотров.

Впоследствии Николай Соболев извинился перед зрителями и родственниками пострадавших. Как заявил блогер «URA.RU», на своем видео он заработал только 11 долларов 75 центов (примерно 660 рублей), поскольку отключил монетизацию.

Владимир Васин
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