Рэпер Гнойный обозвал Екатеринбург «столицей СПИДа»

21:09 21 ноября 2017 0

Гнойный приехал в Екатеринбург на презентацию нового альбома Фото: страница Гнойного в Instagram

Петербургский рэпер Гнойный (также Слава КПСС) назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». Музыкант приехал в уральскую столицу, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых».

В начале концерта рэпер обратился к публике. «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то», — процитировал Гнойного для «URA.RU» зритель.

Гнойный получил неожиданную славу после рэп-баттла с другим исполнителем Оксимироном 6 августа. Их поединок стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. После него Гнойного пригласили на телепроект «Успех» на канале СТС.

В ноябре 2016 года федеральную повестку «взорвали» новости о ВИЧ-эпидемии в Екатеринбурге. Тогда управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Всего в Екатеринбурге диагноз ВИЧ поставлен 81 тысяче человек. Журналист «URA.RU» Андрей Гусельников подготовил серию материалов о городской проблеме и стал победителем конкурса публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа.