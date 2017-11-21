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21 ноября 2017
21:09  21 ноября 2017 0

Рэпер Гнойный обозвал Екатеринбург «столицей СПИДа»

Гнойный приехал в Екатеринбург на презентацию нового альбомаФото: страница Гнойного в Instagram
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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Петербургский рэпер Гнойный (также Слава КПСС) назвал Екатеринбург «столицей СПИДа». Музыкант приехал в уральскую столицу, чтобы презентовать свой новый альбом «Солнце мертвых».

В начале концерта рэпер обратился к публике. «Рад оказаться в столице СПИДа наконец-то», — процитировал Гнойного для «URA.RU» зритель.

Гнойный получил неожиданную славу после рэп-баттла с другим исполнителем Оксимироном 6 августа. Их поединок стал одним из самых обсуждаемых медиасобытий в Сети. После него Гнойного пригласили на телепроект «Успех» на канале СТС.

В ноябре 2016 года федеральную повестку «взорвали» новости о ВИЧ-эпидемии в Екатеринбурге. Тогда управление здравоохранения города заявило, что в столице Урала ВИЧ заражен каждый 50-й житель. Всего в Екатеринбурге диагноз ВИЧ поставлен 81 тысяче человек. Журналист «URA.RU» Андрей Гусельников подготовил серию материалов о городской проблеме и стал победителем конкурса публикаций, посвященных теме ВИЧ-инфекции и СПИДа.

Виктор Дорофеев
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