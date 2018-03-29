Сколько заработали видеоблогеры на слухах о сотнях жертв в Кемерове?

18:21 29 марта 2018 0

В конце марта трагедия в Кемерово стала главной темой в повестке видеоблогеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Трагедия в Кемерове стала популярной темой у десятков российских видеоблогеров. Многие из них принялись активно раскручивать гулявшие по Сети слухи о сотнях погибших. Именно этот поворот сулил им хайп, подписчиков и деньги. Используя популярный сервис SocialBlade, «URA.RU» посчитало, сколько просмотров и новых подписчиков видеоблогерам принесли «танцы на крови». Точно вычислить их заработок от роликов оказалось сложней. По словам источника «URA.RU» в видеоблогерской тусовке, доходы по партнерской программе Youtube сильно зависят от возраста и национальности аудитории, длины видеоролика, а также десятка других коэффициентов, однако общий порядок цифр для каждого ютубера определить несложно. По заработкам видеоблогеров «URA.RU» приводит примерные цифры.

Николай Соболев

Николай Соболев — один из самых популярных российских видеоблогеров. На него подписано более 4 миллионов человек. Его ролик «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове» за два дня привел к нему на канал больше 100 тысяч новых подписчиков. Для Соболева — это большой успех, ведь в среднем в марте на его канал подписывалось лишь около 2-3 тысяч человек в день. На видео Соболев приводил анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших.

Ролик принес и рекордные просмотры. Всего за два дня канал получил более 6,5 миллионов новых просмотров, хотя в среднем в марте каждый день канал просматривали лишь около 400 тысяч раз.

По данным экспертов, с учетом этих показателей, Соболев заработал на своем видео около 200 тысяч рублей.

Nemagia

Nemagia — популярный youtube-проект, который ведут кемеровские видеоблогеры Михаил Печерский и Алексей Псковитин. 26 марта они выложили видео «Трагедия в Кемерово», где, ссылаясь на все те же анонимные аудиозаписи, озвучивали информацию то о «174 трупах», то о «355 жертвах» пожара.

Ролик оживил аудиторию Nemagia. В марте люди активно отписывались от канала. Так, только с 17 по 19 марта от канала отписалось почти 800 человек. Однако видео про кемеровскую трагедию резко переломило эту тенденцию, принеся каналу 30 тысяч новых подписчиков.

За пару дней ролик дал Nemagia 3,5 миллиона новых просмотров, хотя до этого канал собирал в среднем лишь по 40 тысяч просмотров в день. По оценкам экспертов, это видео принесло кемеровским блогерам порядка 100 тысяч рублей.

Kamikadze-d

Kamikadze-d (настоящее имя Дмитрий Иванов) — один из самых известных оппозиционных видеоблогеров. В теме освещения кемеровской трагедии он оказался одним из самых продуктивных. К полудню 29 марта он выпустил аж 6 видео, посвящённых пожару. В некоторых из них он дословно заявляет о «400 трупах детей». Они привели к нему на канал около 23 тысяч новых подписчиков, до этого в марте на канал Kamikadze-d подписывалось около 1,5 тысячи человек в день.

За несколько дней видео принесли каналу в совокупности около 6 миллионов просмотров, хотя в первой половине марта Иванов набирал лишь 500 тысяч просмотров в день. По мнению экспертов, на своих видео Kamikadze-d мог заработать от 50 до 60 тысяч рублей.

Сергей Брокш

Сергей Брокш — подопечный рекламного холдинга Wild Jam. Ссылаясь на соцсети, Брокш говорит о 500 погибших, ставя своеобразный рекорд среди блогеров.

Ролик буквально вывел канал Брокша на новый уровень, за три дня у канала появилось 24 тысячи новых подписчиков, хотя до этого в марте канал рос на скромные 200-300 человек в день. За эти дни у канала появилось 3,2 миллиона новых просмотров, а ведь ранее в марте канал просматривали примерно по 20 тысяч человек в день.

По данным экспертов, на своем коротком видео канал Брокша мог заработать от 15 до 20 тысяч рублей.

P. S. Свои видео о трагедиях снимали десятки видеоблогеров, «URA.RU» привело лишь некоторые из них. Подобные посты появлялись также в Instagram и Twitter. 28 марта, в день национального траура, отдельные блогеры начали извиняться за свои видео. Некоторые даже удалили свои ролики после того, как они набрали свои миллионы просмотров. Другие продолжают распространять фейки до сих пор.