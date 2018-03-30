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Звезда YouTube рассказал "URA.RU", сколько на самом деле заработал на слухах о сотнях жертв в Кемерове
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30 марта 2018
20:22  30 марта 2018 0

Видеоблогер Николай Соболев рассказал, сколько на самом деле заработал на слухах о сотнях жертв в Кемерове

Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, соболев николай
В своем ролике Николай Соболев приводил информацию о сотнях погибших в трагедииФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Популярный видеоблогер Николай Соболев опроверг данные о том, что заработал 200 тысяч рублей на видео о жертвах кемеровской трагедии. Напомним, его ролик «От нас скрывают правду? Пожар в Кемерове» за два дня привел к нему на канал больше 100 тысяч новых подписчиков, всего за два дня канал получил более 6,5 миллионов новых просмотров. На видео Соболев приводил анонимные аудиозаписи из мессенджера WhatsApp, в которых шла речь о сотнях погибших в пожаре. Эти данные не подтвердились.

29 марта, подсчитав количество просмотров, которые ролик принес на канал, «URA.RU» пришло к выводу, что видеоблогер мог заработать на нем около 200 тысяч рублей. Подсчитало «URA.RU» потенциальные доходы и других популярных видеоблогеров, снимавших аналогичные видео на эту тему.

30 марта Соболев опроверг эту информацию. «Монетизация к этому ролику была отключена с первой секунды видео. На нем не было ни рекламы, ни баннеров. На этом ролике я заработал 11 долларов 75 центов или примерно 660 рублей. И то 90% от этой суммы пришло от сервиса YoutubeRed, который я не мог отключить», — заявил Соболев «URA.RU».

Ниже размещен скрин с личного аккаунта Youtube блогера, подтверждающий эту информацию. Он представлен самим Соболевым агентству.

Всего 26—27 марта видео на тему сотен кемеровских жертв сняло более десятка российских блогеров. 28 марта — в день национального траура — многие из них принесли извинения за то, что распространяли недостоверную информацию и удалили свои ролики. Среди них был и Соболев.

Станислав Захаркин
© Служба новостей «URA.RU»
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