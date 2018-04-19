Курганские электрички вошли в топ-10 самых скоростных в России

Зауральские электропоезда едут со скоростью 75 км/ч
Пригородный поезд в Кургане, который способен развивать скорость до 75 км/ч, оказался самым быстрым на Урале и вторым по скорости в стране. Топ-10 скоростных российских электричек составил сервис Tutu.ru.
Эксперты компании проанализировали скорость обычных электричек, не учитывая скоростные поезда и экспрессы, пишет «Российская газета». Самый быстрый поезд нашли в Самарской области, его средняя скорость оказалась в районе 79 км/ч. «Серебро» получил курганский поезд. На третьем месте — электричка из Владимирской области с показателем 72,5 км/ч.
Из УрФО в топ также попала электричка Челябинск — Карталы, которая ездит со скоростью 72 км/ч. Она заняла четвертую строчку в рейтинге.