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08:00  19 апреля 2018 1

Курганские электрички вошли в топ-10 самых скоростных в России

Набережная Камы и объекты предполагаемые под использование в новом культурном проекте. Пермь, рельсы, электричка, железная дорога
Зауральские электропоезда едут со скоростью 75 км/чФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Пригородный поезд в Кургане, который способен развивать скорость до 75 км/ч, оказался самым быстрым на Урале и вторым по скорости в стране. Топ-10 скоростных российских электричек составил сервис Tutu.ru.

Эксперты компании проанализировали скорость обычных электричек, не учитывая скоростные поезда и экспрессы, пишет «Российская газета». Самый быстрый поезд нашли в Самарской области, его средняя скорость оказалась в районе 79 км/ч. «Серебро» получил курганский поезд. На третьем месте — электричка из Владимирской области с показателем 72,5 км/ч.

Из УрФО в топ также попала электричка Челябинск — Карталы, которая ездит со скоростью 72 км/ч. Она заняла четвертую строчку в рейтинге.

Вера Чернышева
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