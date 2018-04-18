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18 апреля 2018
20:25  18 апреля 2018 2

Аман Тулеев покинет Россию

Кемерово. День 2ой. Заседание с Тулеевым, тулеев аман
Глава регионального парламента уедет из России после инаугурации президентаФото: Данил Айкин © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Экс-глава Кузбасса и действующий председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев отправится лечиться за границу. По предварительным данным, бывший губернатор региона покинет Россию на три-четыре месяца после инаугурации президента Владимира Путина.

О планах главы Совета народных депутатов Кузбасса уехать за границу на лечение сообщил источник в администрации области, передает телеканал 360. Тулеев возглавил региональный Совет народных депутатов после того, как сложил полномочия губернатора области. За избрание его главой местного парламента проголосовали 38 депутатов из 39.

Напомним, Тулеев покинул кресло губернатора после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Жертвами страшного пожара стали 79 человек, 64 погибли, из них — 41 ребенок. Вступая в должность, экс-глава Кузбасса заявил, что его «совесть чиста перед богом, а это самое главное». Врио губернатора Кемеровской области Путин назначил Сергея Цивилева.

Иван Шестак
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