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01 апреля 2018
31 марта 2018
11:38  01 апреля 2018 0

Путин принял отставку Тулеева и назначил ему замену

Аман Тулеев, путин владимир, тулеев аман
Неизбежное произошлоФото: Официальное интернет-представительство Президента России
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Одновременно Владимир Путин утвердил прошение об отставке с должности главы региона, направленное ему Аманом Тулеевым.

«Президент подписал Указ „О досрочном прекращении полномочий Губернатора Кемеровской области“. Этим же документом врио главы региона назначен Сергей Цивилёв», — говорится на официальном сайте главы государства.

Указ вступает в силу со дня его подписания. То есть с воскресенья, 1 апреля.

Цивилев стал широко известен после того, как, приехав на митинг после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в котором погибли 64 человека, обвинил кемеровчанина в пиаре. Потерявший в результате трагедии всю семью (жену, сестру и троих детей) Игорь Востриков сказал в микрофон, что «к народу относятся как к скоту». «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» — сказал ему вице-губернатор. «На каком горе? У меня семья погибла», — ответил мужчина.

Позже в ходе того же митинга Цивилев встал на колени перед митингующими и попросил у них прощения. Востриков признался СМИ, что испытывает к вице-губернатору благодарность за то, что тот работает с родственниками погибших и, по сути, «всем руководит».

Владимир Васин
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