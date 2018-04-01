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01 апреля 2018
31 марта 2018
09:07  01 апреля 2018 0

Тулеев попросил Путина об отставке. Досрочно и по собственному желанию

Аман Тулеев, путин владимир, тулеев аман
Заявление подано 1 апреляФото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Об этом 1 апреля сообщили «URA.RU» в администрации региона.

Согласно Уставу области, его обязанности до избрания нового главы должен исполнять первый заместитель Владимир Чернов. Тот самый, который назвал митинг в память о жертвах пожара в «Зимней вишне» попыткой дискредитации местных властей. Как уже сообщало «URA.RU», одним из возможных сменщиков Тулеева считается уралец Сергей Носов, ныне занимающий пост мэра Нижнего Тагила в Свердловской области. В преемники главы Кузбасса его прочили еще в 2016 году.

Аман Тулеев возглавил Кемеровскую область в 1997 году и четыре раза переизбирался на этот пост с результатом 93,5-96,69% голосов. Последний срок его полномочий истекал в 2020 году. Однако позиции Тулеева серьезно поколебала трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Владимир Васин
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