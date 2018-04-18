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18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
21:26  18 апреля 2018 0

Губернатор Комарова встретилась с митингующими ипотечниками ХМАО. Подробности встречи засекретили

Первый международный форум
Участники встречи попытались разобраться с давней историей с льготным кредитованием в ХМАОФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с протестующими ипотечниками ХМАО. В рамках личной встречи стороны попытались найти решение сложившейся проблемы с льготной очередью по ипотечному кредитованию в регионе. Об этом 18 апреля «URA.RU» сообщил источник в югорском правительстве.

Информацию о встрече с губернатором подтвердила организатор протестных движений в ХМАО Ольга Васильченко. По ее словам, разговор был в режиме видеоконференции, в ходе которой губернатор пыталась разобраться в конкретных случаях.

По словам Васильченко, губернатор изучила требования и предложения двух югорчанок, пообещала более тщательно рассмотреть их ситуации, а после предложить выход из сложившегося положения. «Сама я не общалась с Натальей Комаровой, меня просто попросили помочь и выступить в качестве организатора встречи», — комментирует Васильченко.

Стоит отметить, что Ольга Васильченко уже устраивала акции протеста не только в регионе, но и в Москве. Тогда югорчанка возмущалась из-за отмены выплат, обещанных «Фондом поколений Югры».

В департаменте общественных и внешних связей Югры комментировать ход встречи губернатора с населением отказались, сообщив, что содержание обращений граждан и решения по нему — это персональные данные, разглашать которые они не в праве.

Как ранее сообщало агентство, по региону прошла серия одиночных пикетов участников льготного ипотечного кредитования от властей ХМАО. Возмущение протестующих вызывало то, что их, несмотря на взятые ипотечные кредиты, вычеркивали из льготной очереди по достижении ими 35 лет.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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