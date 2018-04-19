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19 апреля 2018
18 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:42  19 апреля 2018 0

Небензя в ООН: Лондон ответил только на два вопроса из 47 по «делу Скрипалей»

Клипарт, разное. Екатеринбург, газ, мчс россии, химзащита, защитный костюм, химическая опасность, химия, газовая атака
Россия должна получить ответы по резонансному делу до 23 апреляФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Власти Великобритании ответили лишь на два вопроса из 47, которые им направила российская сторона в связи с расследованием «дела Скрипалей». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них», — цитирует российского дипломата «Федеральное агентство новостей». Небензя добавил, что представители Великобритании проигнорировали даже вопросы, заданные российской стороной в ходе предыдущего заседания ООН.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Соединенного королевства заявили, что пострадавшие были отравлены веществом А-234, известным как «Новичок».

Россия свою причастность к инциденту категорически отрицает, требуя проведения объективного расследования. Постпред Великобритании при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон заявил, что Москва получит ответы по делу Скрипалей до 23 апреля, напоминает «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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