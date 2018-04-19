Небензя в ООН: Лондон ответил только на два вопроса из 47 по «делу Скрипалей»

07:42 19 апреля 2018 0

Россия должна получить ответы по резонансному делу до 23 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Великобритании ответили лишь на два вопроса из 47, которые им направила российская сторона в связи с расследованием «дела Скрипалей». Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя.

«Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них», — цитирует российского дипломата «Федеральное агентство новостей». Небензя добавил, что представители Великобритании проигнорировали даже вопросы, заданные российской стороной в ходе предыдущего заседания ООН.

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. Власти Соединенного королевства заявили, что пострадавшие были отравлены веществом А-234, известным как «Новичок».

Россия свою причастность к инциденту категорически отрицает, требуя проведения объективного расследования. Постпред Великобритании при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон заявил, что Москва получит ответы по делу Скрипалей до 23 апреля, напоминает «Национальная служба новостей».