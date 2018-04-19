Тюменская областная дума сняла с повестки дня вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в регионе. Претенденты на этот пост не прошли согласование с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, передает в четверг, 19 апреля, корреспондент «URA.RU» с места событий.
При этом, как отметил председатель комитета Думы по госстроительству Фуат Сайфитдинов со ссылкой на действующего регионального омбудсмена Сергея Миневцева, согласование кандидатов в Москве произойдёт сегодня. На пост защитника прав человека в Тюменской области, как уже сообщало «URA.RU», претендуют трое — действующий омбудсмен Сергей Миневцев, инженер думской автобазы Павел Кусков, общественник Сергей Рябцев.
Источники агентства, знакомые с положением дел, утверждают, что наиболее высокие шансы на победу у Миневцева. Его кандидатуру ранее пытался снять Рябцев, заявивший, что представление Миневцева подано с нарушением сроков, а значит, недействительно. Однако, депутаты Облдумы с аргументацией общественника не согласились — нынешние полномочия омбудсмена заканчиваются не 24 марта, как считает Рябцев, а 24 апреля. Соответственно, никаких нарушений нет.