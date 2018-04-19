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Главные новости Тюменской области
11:08  19 апреля 2018 0

В Тюмени сорвалось назначение защитника прав человека. Все карты спутала Москва

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, миневцев сергей
Сергей Миневцев с большой вероятностью будет назначен на пост омбудсменаФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская областная дума сняла с повестки дня вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в регионе. Претенденты на этот пост не прошли согласование с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой, передает в четверг, 19 апреля, корреспондент «URA.RU» с места событий.

При этом, как отметил председатель комитета Думы по госстроительству Фуат Сайфитдинов со ссылкой на действующего регионального омбудсмена Сергея Миневцева, согласование кандидатов в Москве произойдёт сегодня. На пост защитника прав человека в Тюменской области, как уже сообщало «URA.RU», претендуют трое — действующий омбудсмен Сергей Миневцев, инженер думской автобазы Павел Кусков, общественник Сергей Рябцев.

Источники агентства, знакомые с положением дел, утверждают, что наиболее высокие шансы на победу у Миневцева. Его кандидатуру ранее пытался снять Рябцев, заявивший, что представление Миневцева подано с нарушением сроков, а значит, недействительно. Однако, депутаты Облдумы с аргументацией общественника не согласились — нынешние полномочия омбудсмена заканчиваются не 24 марта, как считает Рябцев, а 24 апреля. Соответственно, никаких нарушений нет.

Эльдар Булатов
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