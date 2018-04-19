Авторитетов делают «изгоями»: за общение с вором в законе будут сажать на семь лет

16:42 19 апреля 2018 1

В Грузии будут наказывать даже за контактирование с ворами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время проведения совместной полицейской операции грузинских правоохранительных органов со своими коллегами во Франции и Греции были задержаны сразу 40 воров в законе, в самой Грузии ужесточили Уголовный кодекс. Согласно поправкам, теперь будут наказывать не только за конкретные преступления, но и даже за сам факт принадлежности к «воровскому сообществу». Чтобы сделать воров изгоями общества, будут получать реальные сроки даже те граждане, кто сам не нарушал закон, а всего лишь обратится к ворам за помощью для решения своих проблем.

Во время масштабной облавы Европе задержаны воры в законе, которые уже стали смотрящими за рядом французских и греческих городов. Среди них есть несколько известных персон, участвовавших в выборах главного вора России. Это 57-летний Лаша Шушанашвили по кличке Лаша Руставский, 44-летний Александр Кобаладзе, он же Рамаз Гугунишвили по прозвищу Сиу, 29-летний Нодар Шукакидзе по кличке Нодо Глданский и 56-летний Мераб Асанидзе, более известный в воровской среде как Чикора. Остальные 36 воров менее известные, передает агентство «Прайм Крайм».

В то же время парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил закон, который ужесточает наказание для воров в законе и членов воровского мира, а также расширяет список уголовно наказуемых деяний. Членство в воровском сообществе и пребывание в статусе вора в законе являются уголовными преступлениями в Грузии с 2005 года, но теперь наказания стали еще строже, сообщает издание «Sputnik Грузия». Для начало в Уголовном кодексе упростили формулировку «воровской мир». Теперь это «любое единство лиц, сговорившихся об осуществлении воровской деятельности». Кроме того, в законе появилось новое понятие — «деятельность воровского мира». Это деятельность члена воровского мира или вора в законе, целью которой является получение выгоды/пользы, власти и/или влияния для себя или других лиц путем запугивания, угроз, принуждения. Расширено понятие «член воровского мира». Таковым признается «любое лицо, которое признает воровской мир и активно действует для осуществления целей воровского мира».

Согласно поправкам в УК Грузии, только за признание членства в воровском мире, даже без конкретных действий, будет даваться срок от семи до десяти лет. Тот, кто признает себя вором в законе, должен сидеть в тюрьме со сроком от девяти до пятнадцати лет. Тот, кто публично выскажется в поддержку воровского мира, автоматически должен получать срок до трех лет колонии. Помощь воровскому миру действием — от трех до шести лет заключения, а с использованием служебного положения — до семи лет.

Чтобы сделать воровской мир чуждым для общества, теперь будет наказываться даже контактирование с ворами. Если какой-то, пусть и законопослушный, гражданин обратится за помощью к ворам, то он попадет в колонию на срок от трех до семи лет, вне зависимости от того, было ли предпринято действие членом воровского сообщества в его пользу и был ли получен желаемый результат.