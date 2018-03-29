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29 марта 2018
28 марта 2018
08:14  29 марта 2018 5

«Воры в законе» выберут короля преступного мира России по интернету

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, ноутбук, компьютер, гаджеты, фриланс, хоумофис, хоум-офис
Криминальные авторитеты проведут видеоконференцию через мессенджерФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Влиятельные криминальные авторитеты запланировали онлайн-конференцию в Telegram, чтобы выбрать «босса всех боссов». От общения «законников» неожиданностей не ждут.

По информации «Росбалта», возведение на воровской престол будет чистой формальностью, так как давно решено, кого выбрать на эту должность — Олега Шишканова (Олег Шишкан). Ожидается, что он будет придерживаться той же линии, что и нынешний глава российских мафиози. Считается, что возразить против кандидатуры Шишкана может только криминальный авторитет Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский), проживающий сейчас в Турции, однако он не примет участие в голосовании.

Известно, что в конференции посредством мессенджера примут участие славянские «воры в законе» Алексей Петров (Петрик) и Сергей Аксенов (Аксен), Михаил Воеводин (Миша Лужнецкий), Владимир Тюрин (Тюрик), а также Василий Христофоров (Вася Воскрес) и Мераб Гогия (Мелия), которые последние месяцы занимались сбором средств в «общак». Предполагается, что вопрос о новом воре в законе №1 будет также задан Андрею Мироедову (Мирыч), Шалве и Давиду Озмановым, Лаше Шушанашвили (Лаша Руставский) и Эдуарду Асатряну (Эдик Осетрина). После того, как все «законники» официально одобрят кандидатуру Шишканова, ему будет сделано соответствующее предложение, от которого он вряд ли откажется.

Датой проведение конференции назначили день оглашения приговора действующему вору в законе №1 Захарию Калашову (Шакро Молодой). Ранее «URA.RU» сообщало, что Шакро благосклонно относится к кандидатуре Шишканова.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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