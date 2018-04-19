Ямальские оленеводы отказываются прививать стада от сибирской язвы

Оленеводы Ямала отказываются прививать своих животных от сибирской язвы. Об этом сообщил главный ветврач ЯНАО Андрей Листишенко на заседании совета глав муниципалитетов Ямала. В отдельных территориях ветеринары встретились с сопротивлением со стороны коренных жителей.
«Очень тяжело там работать с населением. Люди считают, что мы хотим вакцинацией посчитать их оленей и забрать», — отметил Андрей Листишенко. Одним из отстающих по прививкам оказался Тазовский район. «Проблема была в том, что ослаблены олени, падают олени после вакцинации. Оленеводы на Гыдане бояться потерять животных после прививки», — доложил глава района Александр Иванов губернатору Дмитрию Кобылкину.
Губернатора такой ответ не устроил. Андрей Листишенко подтвердил, что оленей наблюдали после прививок. Если небольшой падеж и был, то только по естественным причинам, и от он прививок не зависит. Губернатор напомнил, что задача глав муниципалитетов — вести разъяснительную работу с населением, чтобы исключить подобные ситуации.
«Вернуть сибирскую язву на территорию Ямала недопустимо. Это провал нашей работы и всего государства. И за это я буду спрашивать очень жестко, и отвечать придется», — предупредил губернатор и приказал взять на особый контроль районы, в которых наблюдается наибольшее сопротивление оленеводов.
Вакцинацию всего поголовья оленей от сибирской язвы в регионе начали после вспышки инфекции в 2016 году. Во время прививочной кампании 2017 года ветеринары также столкнулись с нежеланием оленеводов прививать животных. Некоторые даже говорили, что никакой сибирской язвы вообще не было. Тогда большую часть оленеводов удалось убедить в необходимости прививки.