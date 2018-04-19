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Главные новости Ямала
17:58  19 апреля 2018 0

Ямальские оленеводы отказываются прививать стада от сибирской язвы

Слет охотников, рыбаков и оленеводов в д.Русскинская, Сургут , ханты, кмнс, аборигены, коренное население, гонки на оленях
Ямальские оленеводы избегают ветеринаровФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оленеводы Ямала отказываются прививать своих животных от сибирской язвы. Об этом сообщил главный ветврач ЯНАО Андрей Листишенко на заседании совета глав муниципалитетов Ямала. В отдельных территориях ветеринары встретились с сопротивлением со стороны коренных жителей.

«Очень тяжело там работать с населением. Люди считают, что мы хотим вакцинацией посчитать их оленей и забрать», — отметил Андрей Листишенко. Одним из отстающих по прививкам оказался Тазовский район. «Проблема была в том, что ослаблены олени, падают олени после вакцинации. Оленеводы на Гыдане бояться потерять животных после прививки», — доложил глава района Александр Иванов губернатору Дмитрию Кобылкину.

Губернатора такой ответ не устроил. Андрей Листишенко подтвердил, что оленей наблюдали после прививок. Если небольшой падеж и был, то только по естественным причинам, и от он прививок не зависит. Губернатор напомнил, что задача глав муниципалитетов — вести разъяснительную работу с населением, чтобы исключить подобные ситуации.

«Вернуть сибирскую язву на территорию Ямала недопустимо. Это провал нашей работы и всего государства. И за это я буду спрашивать очень жестко, и отвечать придется», — предупредил губернатор и приказал взять на особый контроль районы, в которых наблюдается наибольшее сопротивление оленеводов.

Вакцинацию всего поголовья оленей от сибирской язвы в регионе начали после вспышки инфекции в 2016 году. Во время прививочной кампании 2017 года ветеринары также столкнулись с нежеланием оленеводов прививать животных. Некоторые даже говорили, что никакой сибирской язвы вообще не было. Тогда большую часть оленеводов удалось убедить в необходимости прививки.

Вячеслав Егоров
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