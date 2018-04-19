18:18 19 апреля 2018 1

Мероприятие стало частью системы социальных лифтов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конкурс «Лидеры России» продолжает демонстрировать свои возможности в качестве механизма системы социальных лифтов. Еще 12 участников получили должности в федеральных и региональных ведомствах, а общее число новых кадров в органах власти достигло 57.

По итогам конкурса часть его участников получила повышения по месту службы, другие — интересные предложения по назначению в органы госвласти. В целом мероприятие показало свою эффективность и теперь, по решению президента РФ Владимира Путина, будет проводиться на постоянной основе, отмечают организаторы конкурса.

Предложения по должностям поступают как из региональных органов власти, так и из федеральных ведомств и учреждений. Так, екатеринбурженка Ирина Курамшина, в прошлом директор отделения Банка «ДельтаКредит» (Societe Generale Group) по УрФО, назначена на должность заместителя начальника Управления контроля финансовых рынков ФАС России. Пермячка Анна Козицына, до недавнего времени работавшая начальником отдела организационного развития ПАО «Мотовилихинские заводы», теперь будет руководителем проекта «Молодежный резерв» в отделе государственной службы администрации губернатора Пермского края. Кроме того, активно привлекают участников конкурса и для партийной работы. К примеру, председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Ильнар Гирфанов возглавит программно-идеологический департамент политического управления ЦИК «Единой России».

Также различные назначения получили: Алексей Алехин из Нижнего Новгорода, Николай Сапрунов из Ростова-на-Дону, Дмитрий Андреенко из Санкт-Петербурга, Денис Салий и Дмитрий Прянчиков из Москвы, Гасан Гусейнов из Каспийска, Жанна Самоходкина из Нарьян-Мара, Евгений Малыгин и Эрдени Цыденов из Бурятии. Уточняется, что этот список не является окончательным. В мае его пополнят другие участники конкурса, также получившие назначения, уточняют организаторы.