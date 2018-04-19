18:50 19 апреля 2018 0

Личные вещи российского президента пользуются популярностью на европейских аукционах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ручка, которой, по утверждениям продавца, пользовался президент РФ Владимир Путин, продана на аукционе во Франции за 63 тысячи евро (примерно 4,7 миллиона рублей). Высокую цену лота эксперты объясняют политикой.

«Эта ручка не произведение искусства, однако ее исключительная ценность определяется политикой», — цитирует РИА «Новости» эксперта в области рынка предметов искусства. Сам лот представляет собой Parker с серебряным двуглавым орлом, украшенный 20 кристаллами Swarowski. По предварительной оценке, за лот продавец планировал выручить от 50 до 80 тысяч евро. Торги проводились аукционным домом Drouot.

Отмечается, что личные вещи российского президента пользуются популярностью на европейских торгах, однако они не всегда оказываются подлинными. Ранее в Монако за миллион евро были проданы часы, якобы принадлежавшие Владимиру Путину. Позже выяснилось, что на самом деле они лишь предназначались ему в подарок, но вручены так и не были.