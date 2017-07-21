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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
09:37  21 июля 2017 0

«Часы Путина» продали за миллион евро в Монако

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий
Песков ранее заявил журналистам, что сообщения о продаже часов российского президента на аукционе являются фейкомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Часы, владельцем которых назвали человека по имени Владимир Владимирович Путин, продали в Монако. Об этом сообщили в аукционном доме Monaco Legends.

Часы Patek Philippe Triple Complication ушли с молотка под лотом номером 239. Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, отдал за них 1,054 миллиона евро, пишет РБК.

Ранее аукционный дом объяснил, что часы с платиновым корпусом и золотым циферблатом были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Однако в гарантийном талоне информации о владельце указано не было.

Между тем ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал сообщения о продаже часов президента фейком.

Марина Мотылева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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