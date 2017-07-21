«Часы Путина» продали за миллион евро в Монако

Часы, владельцем которых назвали человека по имени Владимир Владимирович Путин, продали в Монако. Об этом сообщили в аукционном доме Monaco Legends.
Часы Patek Philippe Triple Complication ушли с молотка под лотом номером 239. Покупатель, который пожелал остаться неизвестным, отдал за них 1,054 миллиона евро, пишет РБК.
Ранее аукционный дом объяснил, что часы с платиновым корпусом и золотым циферблатом были приобретены «очень важной персоной в подарок человеку по имени Владимир Владимирович Путин». Однако в гарантийном талоне информации о владельце указано не было.
Между тем ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал сообщения о продаже часов президента фейком.