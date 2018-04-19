В жилом доме в городе Губахе Пермского края обрушилась стена у подъезда. В соцсетях местные жители отмечают, что давно уже требуют капитального ремонта этого дома.
«Выхожу тут из подъезда. Только хлопнула подъездная дверь и сзади меня обрушилась стена дома. Повезло мне. А так бы пришибло. Дом в ужасном состоянии. А в нем люди живут с детьми», — пишет свидетель инцидента в группе «Подслушано Губаха» в социальной сети «ВКонтакте».
Дом, в котором обрушилась стена, находится на улице Серова, 13. Подписчики группы посоветовали жильцам обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство посодействовало включению дома в список на капитальный ремонт. «Этот дом уже никакой ремонт не спасет. Он должен быть принят за аварийное жилье», — отвечают жильцы. Обсуждение проблемы в сети завершилось критикой действующей администрации города: «*** мэрия. Вот убьет человека, потом вас всех посадят».
В администрации городского округа не смогли оперативно прокомментировать ситуацию — на звонок корреспондента «URA.RU» никто не ответил. Напомним, что в Пермском крае уже были аналогичные происшествия. В октябре 2017 года на глазах прохожих обрушились фасады домов в центре города. С дома №62 по Комсомольскому проспекту, который значился в списках на капремонт еще 2014 года, куски штукатурки падали на прохожих.