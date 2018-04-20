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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:27  20 апреля 2018 0

Басманный суд Москвы вернул отцу Цоя права на песни сына

Новиков Илья, весы, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, мантия
Суд признал недействительной сделку между Робертом Цоем и компанией «Музыкальное право»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Басманный суд Москвы удовлетворил иск Роберта Цоя, отца лидера известной рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Заявление касалось расторжения договора на передачу компании «Музыкальное право» исключительных авторских и смежных прав на его песни.

Сделку, которая была заключена 16 января 2017 года, признали недействительной. В качестве оснований для такого решения суда послужил момент, что при подписании договора Цоя обманом ввели в заблуждение. Помимо этого, признали недействительным и договор, который был заключен в 2011 году между отцом певца и «Музыкальным правом» о передаче исключительных имущественных прав на музыкальные произведения, пишет «Федеральное агентство новостей». Суд признал его противоречащим положениям российского законодательства по интеллектуальной собственности.

Аналогичный иск в 2017 году подавал сын певца Александр Цой. Он наравне с отцом музыканта владеет авторскими правами на его музыкальные композиции. Его договор с компанией «Музыкальное право» также был признан недействительным.

Александр Черноскутов
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