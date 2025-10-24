ЕС в 2025 году выдал Киеву больше 20 миллиардов евро

Страны ЕС потратили на поддержку Киева с начала СВО 177,5 млрд евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Европейский союз с начала 2025 года выделил Украине 20,5 миллиарда евро в виде внешнего бюджетного финансирования, а совокупные затраты ЕС на поддержку Киева с 2022 года достигли 177,5 миллиарда евро. Об этом говорится в совместном заявлении 26 стран Евросоюза по итогам саммита.

«В 2025 году ЕС предоставил Украине 20,5 млрд евро бюджетного финансирования, из которых 14 млрд евро были выделены из инициативы ERA (кредитная линия, сформированная в 2024 году — прим. URA.RU), предоставленной „группой семи“ под доходы от реинвестирования замороженных активов России», — говорится в заявлении. Информацию об этом передает ТАСС.

Согласно заявлению, только с начала вооруженного конфликта совокупные расходы Евросоюза и его государств-членов на различные виды поддержки Украины достигли почти 180 миллиардов евро, включая гуманитарные программы, поддержку сектора безопасности, макрофинансовую помощь и обучение украинских военных. Кроме того, в итоговом документе содержится призыв к немедленному перемирию на Украине без предварительных условий и подтверждается намерение продолжать военную и гражданскую помощь Киеву.

Евросоюз также обещает продлить мандаты миссий гражданских и военных советников — EUAM и EUMAM — еще на два года. Принятое заявление не было поддержано Венгрией.