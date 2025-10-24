Четверо взрослых и один ребенок пострадали: что известно об ударе дрона ВСУ по многоэтажке в Красногорске
В результате атаки дрона ВСУ пострадали пять человек (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В жилом доме на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске утром 24 октября произошел взрыв, в результате которого была разрушена часть стены многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Выяснилось, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника, который залетел в квартиру, а после сдетонировал. По официальным данным, пострадали пять человек. Среди них есть и ребенок. Из дома эвакуировано 70 человек. Что известно о ЧП в Подмосковье — в материале URA.RU.
Дом в Красногорске атаковал дрон ВСУ
В Красногорске жители дома на бульваре Космонавтов проснулись от громкого взрыва. Как позже стало известно, многоэтажку атаковал украинский БПЛА. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — написал Воробьев в своем telegram-канале.
Что известно о пострадавших в ЧП
По словам главы Подмосковья, в результате происшествия пострадали пять человек, среди которых находится один ребенок. Четверых пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. Трое взрослых были госпитализированы в Красногорскую городскую больницу №1, ребенок направлен в Центр имени Рошаля.
У взрослых диагностированы черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У несовершеннолетнего зафиксирован вывих коленного сустава и незначительные травмы голени.
Насколько сильно разрушен дом
В результате взрывной волны часть стены была разрушена, а не менее чем в пяти квартирах выбиты стекла. Об этом пишет telegram-канал Shot. Также появилась информация, что в связи с ЧП из здания эвакуированы 70 жильцов. Серьезно пострадали три квартиры.
Пострадавшим будет оказана поддержка
На месте происшествия работают все экстренные службы региона. Там находятся сотрудники МЧС, полиции, а также представители городской администрации во главе с руководством округа. Как сообщил губернатор Московской области, всем пострадавшим в результате происшествия будет оказана вся необходимая помощь.
