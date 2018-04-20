В Перми неизвестный пытался ограбить редакцию газеты

Что искал в редакции вор — неизвестно
Ранним утром, 20 апреля, неизвестный вломился в редакции газеты «Новый компаньон» в Перми. Сигнал об этом поступил в отдел полиции Ленинского района.
Как стало известно «URA.RU», злоумышленнику удалось проникнуть внутрь, но сработала сигнализация, звуки которой, по всей видимости, напугали его. Он попытался сбежать с места преступления, но был задержан прибывшими сотрудниками ЧОП. Сейчас вор находится в отделе полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Главный редактор «Нового Компаньона» Юлия Усольцева в беседе с «URA.RU» подтвердила информацию о взломе. Также она уточнила, что украсть вор ничего не успел.