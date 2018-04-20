В Сети обсуждают видеоролик, снятый в одном из тюменских супермаркетов «Магнит». На кадры попала потасовка между покупателями из-за дешевых игрушек по акции.
На видео толпа женщин, расталкивая друг друга, буквально набросилась на игрушки, которые работники магазина вынесли в торговый зал. Каждая старалась ухватить сразу несколько кукол. Примечательно, что дети не смогли тягаться с решительными покупательницами и в итоге остались ни с чем, растерянно оглядываясь по сторонам. Но и после этого женщины не успокоились, устроив словесную перепалку.
«Что за игрушки такие, что ради них так унижаться?.. Так в войну за хлебом не стояли, как вы за китайской дешевкой… Чем-то очередь в поликлиники напоминает», — пишут шокированные тюменцы в комментариях к видео в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Некоторые усмотрели и вину самого супермаркета, устроившего такую акцию. «Народ, конечно, с ума посходил с этими игрушками! Но и „Магнит“ молодец — разрекламировали все, покупайте больше, наклеек больше. А теперь — извините, игрушек не хватило!» — отметила жительница города.
Такой же конфликт, произошедший в супермаркете сети в Ставрополье, ранее вызвал не менее бурное обсуждение. Там потасовка произошла тоже из-за игрушек.