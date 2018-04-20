{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
11:44  20 апреля 2018 0

Тюменцы устроили потасовку из-за дешевых игрушек в супермаркете. «Так в войну за хлебом не стояли». ВИДЕО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
В соцсети обсуждают очередную «битву» за игрушки в «Магните»Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Сети обсуждают видеоролик, снятый в одном из тюменских супермаркетов «Магнит». На кадры попала потасовка между покупателями из-за дешевых игрушек по акции.

На видео толпа женщин, расталкивая друг друга, буквально набросилась на игрушки, которые работники магазина вынесли в торговый зал. Каждая старалась ухватить сразу несколько кукол. Примечательно, что дети не смогли тягаться с решительными покупательницами и в итоге остались ни с чем, растерянно оглядываясь по сторонам. Но и после этого женщины не успокоились, устроив словесную перепалку.

«Что за игрушки такие, что ради них так унижаться?.. Так в войну за хлебом не стояли, как вы за китайской дешевкой… Чем-то очередь в поликлиники напоминает», — пишут шокированные тюменцы в комментариях к видео в паблике «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте». Некоторые усмотрели и вину самого супермаркета, устроившего такую акцию. «Народ, конечно, с ума посходил с этими игрушками! Но и „Магнит“ молодец — разрекламировали все, покупайте больше, наклеек больше. А теперь — извините, игрушек не хватило!» — отметила жительница города.

Такой же конфликт, произошедший в супермаркете сети в Ставрополье, ранее вызвал не менее бурное обсуждение. Там потасовка произошла тоже из-за игрушек.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров