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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
16:19  20 апреля 2018 0

Ямальцы предложили правительству, как очистить Арктику от мусора

Ямал видит будущее Арктики такимФото: Андрей Загумённов

В пятницу, 20 апреля, правительство ЯНАО отправляет дополнение к своим предложениям в Госкомиссию по вопросам Арктики. «URA.RU» выяснило, что войдет в окончательную редакцию проекта закона «О развитии арктической зоны РФ». Как пояснили агентству в пресс-службе правительства округа, авторы законопроекта обратились в ЯНАО за помощью в разъяснении локальных понятий, которые войдут в федеральный закон.

Речь идет о понятиях «Арктическая зона», «Северный морской путь» и механизмов взаимодействия в опорных зонах. Идея о создании опорных зон стала основой еще одного законопроекта, регулирующего деятельность России в Арктике. Накануне куратор законопроекта в Госдуме, вице-спикер Ольга Епифанова заявила, что законов о развитии арктических зон должно быть два: один будет регулировать создание и функционирование территориальных опорных зон развития Арктики, второй — социально-экономический блок вопросов.

В блок основных предложений ЯНАО в проект нового ФЗ вошли упрощение процедуры определения бесхозности брошенных речных судов, техники, буровых станков и другого технологического мусора, которым захламлены русла северных рек и места геологических и промышленных разработок. Это позволит ускорить очистку арктических территорий. Подготовку экологического блока курировал депутат Госдумы от ЯНАО Владимир Пушкарев, директор «Российского центра освоения Арктики».

В самом правительстве ЯНАО проработкой нового федерального закона занимался непосредственно губернатор Дмитрий Кобылкин с профильными заместителями. Ямал считает, что в новом законе должна быть предусмотрена возможность создания межрегиональных экономических образований по принципу государственно-частного партнерства, и готов поделиться таким опытом на примере проекта «Северный широтный ход». Такая форма сотрудничества позволит развивать опорные зоны, которые планируется создать на основе блока законов о развитии российской Арктики.

Предложения от Ямала, как и от других регионов, поступают в Госкомиссию по вопросам Арктики, возглавляемую вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Проект федерального закона о развитии арктической зоны охватывает восемь субъектов, отдельные местности и городские округа, выходящие к побережьям северных морей. Впервые он был представлен в 2015 году. Новый закон «О развитии арктической зоны РФ» планировали принять весной этого года. С учетом доработок законопроекты для чтения в Госдуму поступят летом.

Сергей Мороз
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