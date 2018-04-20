Глава района в Подмосковье пожаловался Путину на угрозы со стороны ФСБ и администрации президента

Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в видеообращении к Владимиру Путину заявил, что руководство Московской области, а также высокопоставленные сотрудники администрации президента и ФСБ угрожают ему, требуя уйти в отставку «по-хорошему». Шестун уточнил, что против него хотят завести фиктивные уголовное дела, а его семью выгнать на улицу.
В своем обращении Шестун сообщил, что угрозы поступают от главы администрации Подмосковья Михаила Кузнецова, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и руководителя управления «К» ФСБ Ивана Ткачева. В аудиозаписи, опубликованной Шестуном, собеседник (по его утверждениям, Кузнецов — прим. ред.) напоминает, что у Шестуна есть все шансы повторить судьбу главы Марий Эл Леонида Маркелова и бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, а также других высокопоставленных чиновников, оказавшихся под следствием.
«Все списки согласования, начиная с губернатора и заканчивая теми, что в район, на выборы, идут через меня. Я вижу, кого переедет [„административный каток“] через месяц, кого через два, кого через три, кто сам уходит, кто боится», — цитирует собеседника Шестуна портал «Шторм».
Шестун считает, что его пытаются наказать за независимую политику, которую чиновник проводит в своем муниципальном образовании: Серпуховский район — единственный в Подмосковье, где местной думой принят закон о прямых выборах главы. Кроме того, Шестун долгое время добивается закрытия мусорного полигона «Лесная» из-за его несоответствия санитарным нормам. 14 апреля в Серпуховском районе прошел согласованный митинг, организованный местными жителями, требующими ликвидации гигантской свалки. После этого в администрации района начались следственные действия.