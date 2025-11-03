ВС РФ разбомбили пункт временной дислокации ВСУ в Родинском. Видео
Российские Воздушно-космические силы нанесли точный удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в населенном пункте Родинское Донецкой Народной Республики. В ходе разведки были обнаружены заброшенные здания, где размещались бойцы 14-й бригады особого назначения нацгвардии Украины.
«Воздушно-космические силы России ударили авиабомбами ФАБ-500 ... по целям в момент, когда там было наибольшее скопление противника», — сообщили в Минобороны РФ. Все цели были уничтожены.
Применение авиабомб ФАБ-500 с модулем планирования позволило обеспечить высокую точность поражения. Уничтожение этого пункта дислокации нарушило логистику и управление подразделений противника, отмтеили в Минобороы. Российская разведка продолжает выявлять аналогичные объекты для нанесения последующих ударов.
Российские войска продолжают активное наступление на донецком направлении и продолжают сжимать кольцо вокруг ключевых населенных пунктов. В последние недели российские подразделения установили контроль над рядом стратегических объектов, включая железнодорожные развязки и логистические узлы, что позволило им нарушить систему снабжения украинских войск в регионе.
