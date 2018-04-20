Названы кандидаты на должность руководителя пермского ГУ МВД

На место начальника ГУ МВД по Пермскому краю, которое в ближайшее время может стать вакантным в связи с уходом генерал-лейтенанта Виктора Кошелева, претендуют два кандидата. Речь идет о начальнике управления МВД по Оренбургской области Михаиле Давыдове и начальнике пермской полиции Алексее Овсянникове, сообщают источники издания.
Отметим, что у Михаила Давыдова уже был опыт руководства пермским главком МВД в 2014 году. После ухода с этого поста генерала Юрия Валяева и до назначения Виктора Кошелева он выполнял обязанности врио начальника ГУ МВД по Пермскому краю.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД, со следующей недели Виктор Кошелев уходит в отпуск. Пока неизвестно, кто станет исполняющим обязанности на время его отсутствия. По всей видимости, на службу Кошелев больше не вернется и после окончания отпуска выйдет на пенсию. Напомним, 20 апреля генерал-лейтенант объявил, что написал рапорт об увольнении из МВД.