14:59 20 апреля 2018 1

Пациенты не смогли получить помощь от нетрезвого медика Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети, в группе «Инцидент. Нижний Тагил», опубликована видеозапись, сделанная в Нижнем Тагиле, в травмпункте ЦГБ № 1 в Дзержинском районе города. Автор видео утверждает, что якобы женщина-врач на записи была пьяной.

Жительница города Юлия рассказала, что 13 апреля она сильно порезала руку и вместе со своим молодым человеком поехала в ближайший травмпункт. По словам Юлии, она приехала в больницу около семи часов утра. Просидела в коридоре перед закрытой дверью час. Кроме нее, ждали помощи в коридоре еще несколько человек, но травмпункт не работал. «Спустя час две милые и очень счастливые женщины медленно вышли из перевязочной и пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас. В мешках были бутылки из-под шампанского и коробки от пиццы», — рассказывает Юлия.

По ее словам, когда женщины вернулись, она подошла к ним и увидела, что они пьяные. «Поняв, что помощи нам не дождаться, да и какая может быть помощь от пьяных людей, мы уехали в другую больницу, и там мне оказали первую медицинскую помощь!» — подытожила Юлия.

Редакция «URA.RU» не смогла дозвониться до больницы, но связалась с министерством здравоохранения Свердловской области. «К нам по этому поводу жалобы не поступали. Факт, что медработница пьяна, еще надо доказать. Иначе это голословное обвинение. Если же людям отказались оказывать медицинскую помощь, то им следует обратиться с заявлением в вышестоящую организацию, то есть в министерство здравоохранения области. Тогда мы проведем проверку», — сказал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.

Между тем видеозапись вызвала активное обсуждение в Сети. Пользователь Светуська Гринюк пишет: «Это не первый случай. Приходила 22.02, в 15:00. Также выпившие, ходили орали матом на всю больницу, со стаканами». Ей вторит Софья Воронова: «Это еще фигня. У моей знакомой муж избил ее, она ночью поехала в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. Двери долгое время не открывали, потом впустили. Врачи были пьяные, помощь оказывать не стали (хотя у нее лицо было все в крови, нос набекрень), сказали, мол, она бухая и никто ее не избивал, она сама упала. Знакомая хотела их заснять на видео, на что врач ей сказал, что разобьет телефон об пол. Выставили ее на улицу, сказав: „Мол, если не уйдешь, то поможем уйти“».