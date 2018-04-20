{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:59  20 апреля 2018 1

На Урале врачи устроили пьянку в больнице. «Орали матом, ходили со стаканами». ВИДЕО

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка, стекло, алкоголь, разбитая бутылка
Пациенты не смогли получить помощь от нетрезвого медикаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сети, в группе «Инцидент. Нижний Тагил», опубликована видеозапись, сделанная в Нижнем Тагиле, в травмпункте ЦГБ № 1 в Дзержинском районе города. Автор видео утверждает, что якобы женщина-врач на записи была пьяной.

Жительница города Юлия рассказала, что 13 апреля она сильно порезала руку и вместе со своим молодым человеком поехала в ближайший травмпункт. По словам Юлии, она приехала в больницу около семи часов утра. Просидела в коридоре перед закрытой дверью час. Кроме нее, ждали помощи в коридоре еще несколько человек, но травмпункт не работал. «Спустя час две милые и очень счастливые женщины медленно вышли из перевязочной и пошли выкидывать мусор, не обращая никакого внимания на нас. В мешках были бутылки из-под шампанского и коробки от пиццы», — рассказывает Юлия.

По ее словам, когда женщины вернулись, она подошла к ним и увидела, что они пьяные. «Поняв, что помощи нам не дождаться, да и какая может быть помощь от пьяных людей, мы уехали в другую больницу, и там мне оказали первую медицинскую помощь!» — подытожила Юлия.

Редакция «URA.RU» не смогла дозвониться до больницы, но связалась с министерством здравоохранения Свердловской области. «К нам по этому поводу жалобы не поступали. Факт, что медработница пьяна, еще надо доказать. Иначе это голословное обвинение. Если же людям отказались оказывать медицинскую помощь, то им следует обратиться с заявлением в вышестоящую организацию, то есть в министерство здравоохранения области. Тогда мы проведем проверку», — сказал «URA.RU» Константин Шестаков, пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области.

Между тем видеозапись вызвала активное обсуждение в Сети. Пользователь Светуська Гринюк пишет: «Это не первый случай. Приходила 22.02, в 15:00. Также выпившие, ходили орали матом на всю больницу, со стаканами». Ей вторит Софья Воронова: «Это еще фигня. У моей знакомой муж избил ее, она ночью поехала в травмпункт, чтобы зафиксировать побои. Двери долгое время не открывали, потом впустили. Врачи были пьяные, помощь оказывать не стали (хотя у нее лицо было все в крови, нос набекрень), сказали, мол, она бухая и никто ее не избивал, она сама упала. Знакомая хотела их заснять на видео, на что врач ей сказал, что разобьет телефон об пол. Выставили ее на улицу, сказав: „Мол, если не уйдешь, то поможем уйти“».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров