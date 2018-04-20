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Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:42  20 апреля 2018 0

Медведев уволил торгового представителя России, высланного из США

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , медведев дмитрий, медведев в каске
Российский премьер лишил должности высланного из Америки дипломатаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Премьер-министр российского кабмина Дмитрий Медведев освободил от должности торгового представителя страны в США Александра Стадника. Решение откладывалось полгода.

«Освободить Стадника Александра Юрьевича от должности торгового представителя Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки», — цитирует телеканал RT распоряжение Медведева. Сам документ опубликован на интернет-портале правовой информации правительства РФ.

Торговое представительство России в США было закрыто еще в сентябре 2017 года распоряжением американского правительства, напоминает ФБА «Экономика сегодня». При этом сотрудники ведомства формально продолжали исполнять свои обязанности, несмотря на потерю доступа в здание. В марте 2018 года Стадник попал в список высылаемых из Штатов российских дипломатов, после чего исполнение им своих функций в качестве торгпреда стало невозможно.

Закрытие российского торгпредства в США сопровождалось скандалами. Как заявлял МИД РФ, вопреки всем международным нормам американские власти сначала провели обыски в здании, после чего фактически захватили его и сорвали с флагштока государственный флаг. Инцидент стал своеобразной точкой отсчета для нарастания напряженности между странами, а также одним из поводов для сокращения в РФ численности американского диппредставительства.

Игорь Чукреев
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