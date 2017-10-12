06:10 12 октября 2017 0

Российские дипломаты считают, что данные выходки - не что иное, как провокационные антироссийские действия ФОТО: официальная страница в Twitter «Посольстов России в США »

Представители Госдепартамента США убрали российский флаг со здания торгового представительства России в Вашингтоне и оставили на хранение в здании, передает «Газета.ру».

Посольство России в США написало о произошедшем в своем микроблоге в Twitter.

«Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные антироссийские действия», — сказано в сообщении.

Напомним, что ранее представители американской стороны сняли флаги со здания российского генконсульства в Сан-Франциско. Российские дипломаты считают это «недружественным шагом» и требуют повесить триколоры обратно.