Представители Госдепартамента США убрали российский флаг со здания торгового представительства России в Вашингтоне и оставили на хранение в здании, передает «Газета.ру».
Посольство России в США написало о произошедшем в своем микроблоге в Twitter.
«Российский флаг сегодня сорвали и с ранее захваченного здания торгпредства в Вашингтоне. Требуем прекратить провокационные антироссийские действия», — сказано в сообщении.
Напомним, что ранее представители американской стороны сняли флаги со здания российского генконсульства в Сан-Франциско. Российские дипломаты считают это «недружественным шагом» и требуют повесить триколоры обратно.