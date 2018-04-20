В Березниках появился новый провал глубиной свыше трех метров

В Березниках Пермского края в нежилой зоне на улице Котовского, 33 образовалась новая воронка. Провал находится на огражденной территории ПАО «Уралкалий» в юго-западной части опасной зоны. Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, ее глубина около 3,5 метра.
Воронку обнаружили около 10:00 во время наблюдения за ситуацией на первом руднике «Уралкалия». Как сообщает пресс-служба администрации Березников, обвал образовался в том месте, где прогнозировали Горный институт УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году. Воронка в районе сформировалась в начале 2015 года. В этот же период зону, которая носит название «Панели переходного периода» (это территория примерно 800 на 800 метров, ограниченная площадью Решетова, улицами Котовского и Гастелло), закрыли, а собственников жилых домов расселили. Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года.
Это уже девятый обвал после аварии на первом руднике «Уралкалия», которая произошла в октябре 2006 года. Последнее обрушение почвы в городе произошло в конце марта прошлого года. Провал размером 2,2 на 2,4 метра был выявлен в районе дома №29 по улице Котовского.