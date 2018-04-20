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Главные новости Тюменской области
18:39  20 апреля 2018 0

В Тюмени испытали судно-внедорожник, которое будет возить пассажиров по Иртышу круглый год. ВИДЕО

Амфибия разгоняется до 80 километров в часФото: скриншот с видео

В Тюменской области прошли испытания судна на воздушной подушке для круглогодичной навигации по Иртышу. Корабль «Нептун 23» как внедорожник способен передвигаться на приличной скорости как по пересеченной местности, так и по воде.

Судно, имеющее строительный номер 14, создано специально для перевозки пассажиров по Иртышу: зимой — по льду, летом — по воде. Передвижение по различным поверхностям обеспечивает воздушная подушка высотой 0,75 метра, сообщает портал sdelanounas.ru. В испытаниях принимали участие эксперты Северо-западного филиала Российского речного регистра. Судну присвоен класс Р*1,2/1,2 СВП. «Нептун» сможет принять на борт 23 пассажира. Два дизельных двигателя мощностью 150 лошадиных сил позволят амфибии разгоняться до 80 километров в час.

Александр Лукманов
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